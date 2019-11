Carlino – Il Bologna perde il derby: esagerato chiamarla crisi?

E’ un brutto risveglio questo per la città di Bologna. I rossoblu hanno infatti perso il derby emiliano contro il Sassuolo, andato in scena ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I numeri, adesso, sono davvero preoccupanti: una sola vittoria nelle ultime 10 gare di campionato e, soprattutto, 4 sconfitte consecutive in trasferta. Non era mai successo con Mihajlovic in panchina. Il Bologna sta colando a picco, i risultati non arrivano: esagerato chiamarla crisi?

Forse, ma neanche tanto. Ieri sera contro i neroverdi, infatti, è mancata anche la solita prestazione da parte della formazione rossoblu. Il Bologna è sembrato ancor più superficiale e inconcludente contro i cugini, che hanno ottenuto il sorpasso in classifica e con il recupero contro il Brescia rischiano anche di ritrovarsi nella colonna di sinistra. La difesa è stata disastrosa, e in attacco l’unico a salvarsi dall’insufficienza è stato probabilmente Orsolini. Ora c’è la sosta, fondamentale per riposarsi, recuperare gli infortunati e soprattutto riordinare le idee: i rossoblu devono uscire dal tunnel. Non fare punti tra due settimane al Dall’Ara contro il Parma significherebbe tornare a vedere da molto vicino la zona retrocessione.

Fonte: “Carlino”