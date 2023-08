Carlino – Il Bologna perde i pezzi

Non molto da salvare della partita di ieri secondo il quotidiano, che parla di "poco Bologna", di un AZ che vince con un solo gol di scarto "ma nella ripresa ha rischiato di dilagare", e di una coperta corta che ora a causa degli infortuni "rischia di diventare addirittura invisibile". Quanto ai singoli, belle parole spese su Corazza, secondo il Carlino "promettente, applicato e diligente, nel complesso molto meglio di Sosa", anche se non va dimenticato che sta "ancora facendo scuola guida", mentre non hanno convinto a pieno Pyythia e Raimondo, "che per quanto in crescita sono troppo acerbi", e soprattutto Zirkzee, definito "farfallone che non ha ancora capito che un attaccante si misura soprattutto per la capacità di buttarla dentro".