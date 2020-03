Carlino – Il Bologna favorevole allo slittamento del calendario

Giorni concitati in Lega con la necessità di calendarizzare l’ultima parte di stagione dopo i sei rinvii dello scorso weekend.

L’ipotesi più accreditata, come detto, è quella di recuperare il 7, l’8 e il 9 marzo le partite sospese lo scorso weekend e slittare il resto del calendario di una settimana, evitando di spostare la 27esima giornata il 13 maggio, soluzione che rischia di spostare gli equilibri del campionato. Su questa linea sarebbe favorevole anche il Bologna che per bocca dell’Ad Fenucci ha affermato di non ritenere praticabile lo svolgimento di Bologna-Juve a porte chiuse dopo il precedente creato qualche giorno fa con i rinvii. Con questo nuovo calendario, Bologna-Juve si giocherebbe venerdì 13 marzo alle 20.45. Questa soluzione di slittamento porterebbe un problema di costi visto che viaggi e alberghi sono già stati programmati dalla società, ma in una situazione di emergenza potrebbe essere il male minore. Sulle porte aperte, però, bisognerà ovviamente attendere le decisioni di Governo e Regioni che potrebbero prolungare le restrizioni di altri sette giorni.

Fonte: Carlino.