Carlino – Il Bologna è anche social: primo posto per Medel

In questa fase così difficile in cui i rapporti sociali sono ridotti al minimo, Internet e social network diventano una risorsa importante – soprattutto per i più giovani. Spesso protagonista di video divertenti, il Bologna è notoriamente un club “social”. Lo sono di certo alcuni suoi giocatori: su tutti Gary Medel, ma anche Skorupski, Dominguez e Dijks.

Spesso i ragazzi postano loro foto su Instagram per alleggerire la tensione del momento e per allargare il loro seguito, sia a Bologna che nel rispettivo paese d’origine. Decisamente con meno seguito telematico sono invece i vari Poli, Santander, Palacio e Skov Olsen.

Fonte: “Carlino”