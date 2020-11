Bologna, devi sfatare il tabù-trasferte

Dopo la sosta per le nazionali, torna il campionato e il Bologna ripartirà da Marassi contro la Sampdoria alle 15 di domani.

I rossoblù ripartono da una trasferta e un successo lontano dal Dall’Ara manca dal 5 luglio, quando la squadra di Mihajlovic vinse per 1-2 contro l’Inter grazie alle reti di Barrow e Juwara. Poi, nelle successive 7 trasferte, sommando le 4 dello scorso campionato e le 3 di questo, sono arrivate 6 sconfitte e un pari. Il Bologna ha perso con Milan, Atalanta, Fiorentina, di nuovo Milan, Benevento e Lazio. L’unico pareggio è arrivato col Parma al Tardini. In questo avvio di stagione nei top cinque campionati europei solo tre squadre fin qui non hanno raccolto punti in trasferta: Bologna, Meinz e Sheffield United. È necessario un cambio di rotta.

Fonte: Carlino