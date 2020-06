Carlino – Il Bologna cambia volto: questa l’idea di Mihajlovic

Domai sera arriverà la Juventus al Dall’Ara: il Bologna riprenderà la propria Serie A alle 21.45 contro la prima della classe. Mihajlovic aspetta e pianifica questo momento dal 5 maggio, cioè dal giorno in cui è tornato a mettere piede a Casteldebole post-lockdown. Nonostante i bianconeri non stiano vincendo un grande momento dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Juve è sempre la Juve. Ecco quindi che il tecnico serbo sta pensando ad una leggere modifica allo scacchiere: sì, il Bologna potrebbe cambiare volto proprio al ritorno in campo, e per giunta contro la Juve.

L’idea del mister è quella di applicare un cambiamento al suo centrocampo, assegnando al trequartista – Soriano – compiti differenti in fase difensiva: abbassandosi, il Bologna passerebbe dal solito 4-2-3-1 ad un più speculare 4-3-3. Mihajlovic ama il suo modulo, quello con cui ha salvato il Bologna l’hanno scorso in maniera così prepotente. Domani sera però con la Juve bisogna essere cinici, efficaci, precisi. Le due mezzali spingeranno sicuramente tanto, ed ecco che quelle rossoblu dovranno seguire i tagli. Soriano è chiamato ad un grosso sforzo, così come Dominguez – o Poli – al fianco di Medel. Per il Bologna, però, questo ed altro.

Fonte: “Carlino”