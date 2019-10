Carlino – Il Bologna calcia in porta tanto quanto la Juventus

Ci sono ancora due settimane di sosta, ma Juventus-Bologna è già iniziata. Sabato 19 ottobre i rossoblu saranno di scena all’Allianz Stadium di Torino contro i Campioni d’Italia in carica. La sfida sembrerebbe proibitiva sulla carta, ma in realtà non così tanto. Innanzitutto, i rossoblu possono sperare in un ritorno temporaneo di Mihajlovic in panchina: inutile negare la differenza tangibile con il tecnico a bordo campo. E poi ci sono i numeri, per una volta non del tutto contro gli emiliani.

Come riporta il “Carlino”, infatti, Bologna e Juventus sono – dopo 7 giornate di campionato – pari per tiri nello specchio della porta: 42. Ovviamente la pericolosità di un calcio di un Ronaldo, un Higuain o un Dybala è tutta un’altra cosa rispetto ad uno di un qualsiasi attaccante rossoblu, ma la quantità è la stessa. Inoltre, considerando la totalità delle conclusioni tentate, la squadra di Mihajlovic è addirittura davanti alla capolista: sono 95 per gli emiliani, dietro solo ad Atalanta (110) e Lazio (96). L’attacco di Sarri è ovviamente migliore per gol fatti (13 reti contro 9), ma la spinta offensiva del Bologna è tutt’altro che da sottovalutare: la Vecchia Signora è avvertita.