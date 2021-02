Carlino – Il Bologna aspetta Barrow, intanto Destro è rinato

L’esperimento Musa Barrow prima punta non sta dando i frutti sperati in casa rossoblù. Nelle ultime 3 partite il gambiano non solo è rimasto a secco, ma fatica anche nei movimenti da centravanti.

Il Bologna lo aspetta e Mihajlovic gli sta dando fiducia, anche mediaticamente, quando nel post partita ha affermato che la gara del numero 99 gli era piaciuta. A maggior ragione se la dirigenza non concluderà per nessun colpo last minute in questo mercato. Intanto, Mattia Destro a Genova viaggia su numeri impressionanti in questo campionato: 9 gol in 14 partite, di cui 8 reti nelle ultime 8 gare. Quelle che servirebbero al Bologna adesso, dato anche il fatto che lo stesso bomber del Genoa ha segnato come l’attacco rossoblù: le reti dell’attaccante equivalgono infatti a quelle di Barrow(a quota 3), Orsolini(3), Palacio(1), Vignato(1), Skov Olsen(1). “Destro è un calciatore totale, attacca la porta e difende”, ha dichiarato ieri nel post gara Ballardini. Il centravanti sembra essere dunque rinato al Genoa, diventando l’uomo copertina di questa serie A. E oltre al danno, per i rossoblù anche la beffa: a suon di gol ha trascinato il Grifone davanti al Bologna in classifica.

Fonte-Cor Bo