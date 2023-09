Carlino – Il Bologna alla ricerca del gol perduto: Orso e Posch a secco e a rischio panchina

'Cercasi gol disperatamente. E cercasi soprattutto quelli perduti, che a Verona sono finiti in panchina in attesa di tempi migliori. Riccardo Orsolini e Stefan Posch provano a dribblare una nuova panchina' scrive Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Due dei migliori marcatori della passata stagione rischiano dunque ancora la panchina. Orsolini è stato riserva in tre delle prime quattro partite, titolare solo a Torino con la Juve, Posch ha invece lasciato spazio a De Silvestri a Verona. Sono undici gol per Orsolini, sei di Posch, tutte reti facenti parte della cooperativa imbastita da Motta ma per ora i due non si sono sbloccati. Il Bologna ha bisogno di loro, come di Ferguson, sette un anno fa, dati i soli 3 gol segnati nelle prime quattro partite. Ma si sa, Thiago punta su chi sta meglio in settimana ed evidentemente Karlsson e De Silvestri si sono fatti preferire, inoltre il tecnico sta cercando una formazione titolare stabile dopo la rivoluzione estiva e servirà tempo. E anche domani sia il numero sette che l'austriaco rischiano la panca, sottolinea il Carlino: i ballottaggi De Silvestri-Posch e Karlsson-Orso restano e potrebbero sorridere ai primi.