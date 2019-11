Carlino – I talenti per uscire dalla crisi

Con una situazione di emergenza, il Bologna proverà ad aggrapparsi al talento dei suoi giovani giocatori per uscire dal momento difficile.

La sosta per le nazionali ha riconsegnato ai rossoblù tre giocatori rivitalizzati. Riccardo Orsolini ha debuttato con la maglia dell’Italia mettendo a segno un gol e un assist, oltre a procurarsi un rigore. Notte da favola, che ora dovrà servirgli per ritrovare la brillantezza recentemente smarrita nel Bologna. Bene anche Svanberg, pure lui in gol al debutto in nazionale maggiore svedese, pronto per sostituire sulla trequarti l’infortunato Soriano. Poi c’è Skov Olsen, reduce da una tripletta con l’under 21 danese. Mai come questa volta, vista l’emergenza offensiva, Skov Olsen servirà alla causa rossoblù essendo prima alternativa a Orsolini e Sansone sulle fasce ma potendo anche sacrificarsi come prima punta dando un cambio all’eterno Palacio.

Fonte: Resto del Carlino.