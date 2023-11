Carlino – I dieci motivi per crederci

Dieci risultati utili di fila per il Bologna di Thiago Motta e una città intera sogna ora l'Europa. Il Resto del Carlino stila la lista di dieci motivi per crederci dopo il successo sulla Lazio. Da Thiago ai colpi di Sartori, poi Zirkzee e il fattore tifosi: ecco perché crederci.

Al punto numero uno nel pezzo a firma Massimo Vitali si menziona ovviamente il fattore Thiago Motta, al punto due c'è il mercato di Giovanni Sartori, al punto tre il Saputo bolognese, cioè in pianta stabile in città vicino alla squadra, al punto quattro un management forte, poi al cinque la spinta dei tifosi, ormai fissi sopra i ventimila al Dall'Ara, al sei la continuità e la solidità della squadra, al sette l'esplosione di Zirkzee, al punto otto una difesa di ferro, al nove la rosa lunga e infine al dieci il calendario dopo che il Bologna ha già incontrato Milan, Juve, Inter, Napoli e Lazio in undici partite.