Carlino – Hickey si opera e dice addio all’Europeo?

Il problema: la spalla non guarisce, lui rischia di rimanere fuori dalla nazionale

Secondo il "The Scottish Sun", il terzino scozzese potrebbe operarsi alla spalla per l'infortunio risalente al match del 20 febbraio contro il Sassuolo. Il quotidiano d'Oltremanica ricostruisce una telefonata tra Hickey e i vertici federali, con il terzino che avrebbe rivelato una dislocazione della spalla non recuperata a pieno per forzare un po' i tempi di recupero. Dal Bologna invece, come riporta il Carlino, nessun commento a riguardo, ma se le indiscrezioni fossero confermate Hickey potrebbe stare fermo per un periodo abbastanza lungo da fargli saltare l'Europeo.