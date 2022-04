Francesco Guidolin , 66 anni, ex allenatore di Bologna e Udinese ha parlato così del momento che stanno attraversando i rossoblù al Resto del Carlino:

“E adesso sta per arrivare l’Inter: sono curioso di vedere come andrà a finire. Chi calcola già i tre punti dell’Inter fa i conti senza l’oste: oggi il Bologna è una squadra in salute”.