Gli ultimi risultati non hanno sottratto ai tifosi motivazioni e la voglia di sostenere il Bologna di Mihajlovic, domenica per la gara con la Lazio saranno sicuramente 20.000, un segnale forte da parte della tifoseria in un momento non semplice, mentre il Dall’Ara sarà per l’ennesima volta gremito. Una vittoria con i biancocelesti porterebbe al sorpasso da parte dei rossoblù, aprendo anche più rosee prospettive di classifica.