Carlino – Gli occhi di Mihajlovic: allenamenti videoripresi

“Tutto prosegue come sempre”, è il mantra che si ripete ogni giorno tra le fila rossoblu, la squadra è più vicina che mai al tecnico serbo, inserito anche nella distinta come allenatore rossoblu nella amichevole contro lo Sciliar. Lo staff rossoblu si relaziona giornalmente con Mihajlovic e fino al 20 potrà reggersi sulle proprie gambe, avendo Sinisa programmato in anticipo il ritiro.

Gli assistenti dell’allenatore svolgeranno ognuno un ruolo specifico nella preparazione, la convinzione comune è che la macchina Bologna funzionerà così fino alla fine della prima parte della terapia, quella più aggressiva, per poi riavere il tecnico presente, magari non quotidianamente, ma sicuramente sarà con costanza assieme alla squadra, magari anche mediante l’utilizzo di videocamere, come in questi giorni. Sono queste le prime contromosse elaborate dallo staff bolognese per superare l’emergenza tecnico.