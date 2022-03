Gianni Morandi: “Sinisa vincerà anche questa battaglia”

“Per me è stato un fulmine a ciel sereno. Sabato stavo facendo altre cose, ho letto la notizia sul telefonino e sono rimasto di sasso. In un momento come questo è difficile anche solo trovare le parole giuste. Il coraggio Sinisa per fortuna ce l'ha di suo: e che coraggio. Gli ho mandato un messaggio sul telefono per dirgli che gli sono, anzi gli siamo, tutti vicini. E che ancora una volta ci dimostrerà di poter essere più forte di tutto e di tutti. Il mio stato d'animo è quello di chi è in ansia per un amico, per una persona a cui vuoi bene”.