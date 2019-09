Carlino – Gastaldello specialista dei rilanci

La trasferta del Rigamonti è anche l’occasione per affrontare una vecchia conoscenza rossoblù: Daniele Gastaldello.

Il Resto del Carlino sottolinea nell’edizione odierna come il difensore sia un esperto dei rilanci. Dopo 8 anni magici a Genova, Gastaldello è ripartito dalla B a Bologna nel 2015, sposando il progetto di Saputo e Corvino. Una promozione e due salvezze in rossoblù prima di salutare la compagnia nel 2017, un addio sofferto e con qualche polemica. Trasferimento dunque al Brescia con un’altra promozione centrata al secondo anno. Ora, a 36 anni, non è più titolare fisso della squadra ma domani potrebbe avere una chance viste le condizioni non ottimali di Cistana per un problema alla mano. In ogni caso, del Bologna di Gastaldello sono rimasti pochi: Destro, Mbaye, Krejcì, Palacio e Poli.