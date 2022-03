Galli: “Fiorentina più forte, ma con Arnautovic mai dire mai”

Il derby dell’Appennino sarà anche la partita di Giovanni Galli, ex portiere legato alla Fiorentina, al Milan ma inevitabilmente anche a Bologna, dove il centro tecnico di Casteldebole porta il nome di suo figlio Niccolò, giovane scomparso proprio in città, nel febbraio 2001, quando faceva parte del gruppo rossoblù. Le sue parole al Carlino:

“All'andata le squadre erano appaiate al quinto posto, ora la Fiorentina ha 10 punti in più. La Fiorentina ha ingranato la marcia proprio a Bologna, i rossoblù si sono un po’ fermati. Questo è il dato di fatto, anche se nelle ultime settimane la squadra di Sinisa ha dato segni di reazione. E se torna Arnautovic, mai dire mai. Per me l'austriaco è uno che ti può vincere le partite da solo”.