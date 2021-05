Carlino – Futuro di Palacio in rossoblù? Ecco pro e contro

Basta amare il gioco del calcio, per sperare che quelli come Palacio non smettano mai e ci sono diversi buoni motivi per augurarsi che il Trenza faccia un altro anno nel Bologna. Il primo, visto dalla parte del club, costa poco per quello che rende. Il secondo è che è adatto a qualsiasi mister: avere in gruppo un leader silenzioso che parla con l'esempio come Rodrigo è una vera manna. Si allena con la passione di un ragazzo e la scrupolosità di un marpione. Il quarto motivo è che a Monza sarebbe più vicino alla famiglia, ma di sicuro si divertirebbe di più restando sotto le Due Torri.