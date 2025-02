Carlino – Freuler all’assalto del suo passato

È la notte in cui il Bologna può fare la storia. Sono solo quarti di Coppa Italia, ma pur sempre contro l'Atalanta. In più i quarti di Coppa Italia sono le colonne d'Ercole che i rossoblù non superano dal 1998-99. La storia rossoblù, è passata di recente dal Gewiss Stadium: poco più di un anno fa, il 3 marzo 2024, ci fu la vittoria in rimonta per 2-1 con i gol di Zirkzee e Ferguson che ribaltarono il vantaggio iniziale firmato Lookman, lanciando il Bologna di Motta verso la Champions. Curiosità: nessuno di questi quattro protagonisti sarà della partita. Anche se sono cambiati molti interpreti Gasperini continua a guardare il Bologna in cagnesco. Il motivo: negli ultimi quattro incroci di campionato i felsinei non hanno mai perso, 3 vittorie e 1 pareggio. L'ultimo incrocio in Coppa Italia tra Atalanta e Bologna risale alla stagione 2001-2002, ottavi di finale, dove passarono i nerazzurri per la regola dei maggior gol in trasferta (2-2 al Dall'Ara e 0-0 a Bergamo). Da non dimenticare la semifinale del 1995-96 tra il Bologna di Ulivieri e l'Atalanta di Mondonico, vinta anche quella dai bergamaschi grazie alla doppietta di Bobo Vieri. Stanotte alla voce storia, non si può dimenticare Remo Freuler (con l'Atalanta 260 presenze 21 gol in 7 stagioni). Lo "storico" tra Italiano e Gasperini arride ai rossoblù: 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in favore del tecnico nerazzurro. Ecco perché la Dea è uno scoglio ma questa notte non esiste un pronostico già scritto.