Carlino – Frascaroli contro Mihajlovic, è ancora bufera

Quando Sinisa Mihajlovic ottenne la cittadinanza onoraria, si notò già la poca simpatia provata da Amelia Frascaroli nei suoi confronti. Ciò è dovuto alla durezza che ha sempre contraddistinto l’allenatore serbo nelle proprie uscite, specie quando si parla di politica.

Il conflitto si è ripresentato anche in Consiglio comunale, dove Frascaroli ha citato le dichiarazioni di Mihajlovic in riferimento all’ultimo Dpcm: “Non dobbiamo prendere esempio dai nostri governi che fanno decreti così, a c…o di cane. Noi dobbiamo essere più lucidi”. Aver riportato questa frase ha creato un certo imbarazzo tra i banchi di Palazzo d’Accursio. La presidente, però, non è certo stupita da come si sia espresso l’allenatore rossoblù e lo sottolinea dicendo: “La condotta che Mihajlovic ha mostrato è stata esemplare sotto ogni aspetto. Io sto solo riportando le parole di uno dei nostri più illustri concittadini, il quale ha tutto il diritto di esprimere opinioni personali. Il problema siamo noi, non lui”. In riferimento alla scelta di attribuire a Sinisa la cittadinanza onoraria.

Fonte: Carlino