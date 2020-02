Carlino – Forza Bologna: battere la Roma vale una notte in Europa

Se qualcuno lo avesse detto a luglio, con una salvezza appena ottenuta ed un allenatore ricoverato in ospedale, nessuno probabilmente ci avrebbe creduto. La verità però è che stasera, venerdì 7 febbraio, il Bologna si trova davanti un’occasione estremamente ghiotta: una vittoria all’Olimpico di Roma contro i giallorossi varrebbe momentaneamente il 6^ posto in classifica. I 3 punti proietterebbero infatti i rossoblu, almeno per una notte, in piena Europa.

Il Bologna apre la 4^ giornata del girone di ritorno e, prima che le dirette rivali scendano in campo, può ambire ad un clamoroso sorpasso: battere la Roma significherebbe superare in un colpo solo Verona, Milan, Parma e Cagliari. Di queste, le prime 3 giocano rispettivamente contro le prime 3 della classe, vale a dire Juventus, Inter e Lazio. Pertanto, la speranza di chiudere questo weekend in una posizione di classifica davvero interessante, c’è. La Roma è una squadra che lotta per la Champions League, ma il Bologna ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Fonte: “Carlino”