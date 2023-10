Carlino – Fico Arena: conferenza entro fine anno: 15 milioni il costo

Nell'Assemblea dei soci in programma martedì si parlerà anche del possibile ingresso nel consiglio di Luca Saputo, il figlio del patron, e probabilmente ci sarà un aggiornamento sulla vicenda riqualificazione del Dall'Ara con l'iter burocratico che è ancora in divenire. Entro fine anno, scrive il Carlino, dovrebbe essere prevista la Conferenza dei Servizi per lo stadio temporaneo a Fico, struttura fondamentale per permettere al Bologna di rimanere a giocare in città durante i lavori al Dall'Ara. Il costo dovrebbe essere di 15 milioni di euro. Per il restyling, invece, si parla di un costo di 150 milioni di euro di cui 40 finanziati dal Comune. Giorni importanti anche per il rinnovo di Motta, con cui i colloqui proseguono per quanto riguarda la progettualità e la crescita calcistica del club: se ci sarà convergenza su questo si passerà poi alla fase economica della trattativa e alla stesura dei contratti.