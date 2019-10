Carlino – Fenucci ha chiesto spiegazioni a Rizzoli

Il nuovo regolamento sui falli di mano in aerea è destinato a far discutere a lungo, complice anche una mancanza di chiarezza. Al di là di vecchi fantasmi che sembrano tormentare i rossoblù quando affrontano la Juventus, il tocco di mano di De Ligt è lampante, ma dato che il pallone è stato prima toccato con il piede, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Quello che potrebbe sembrare un evidente controsenso e invece la conseguenza del nuovo regolamento, nonché la ragione per cui non è stato controllato il var, poichè il protocollo non lo prevede una volta comunicata all’arbitro questa particolare dinamica.

Nelle tribune dello Stadium era presente anche Rizzoli, il designatore arbitrale, e a fine partita l’ad Fenucci è andato a chiedere spiegazioni, in maniera pacata, ma resta il fatto che questo inizio di campionato è stato certamente inficiato da una serie di errori arbitrali che nell’economia di una stagione pesano, come la mancata espulsione di Samir con l’Udinese. Lo riporta il Resto del Carlino.