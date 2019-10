Carlino – Emergenza infortuni: si ferma anche Destro

Momento davvero sfortunato per il Bologna, che sta perdendo i pezzi in tutte le zone del campo. Dopo infatti gli infortuni muscolari subiti in nazionale da Tomiyasu e Medel, ecco che si ferma anche Mattia Destro: per lui, come per i suoi compagni, si parla di circa un mese di stop. Come riporta il “Carlino”, infatti, il numero 22 avrebbe riportato una contusione al ginocchio sinistro, lo stesso che gli aveva dato qualche problema durante la sfida casalinga contro la Roma.

Al momento i primi esami escludono lesioni, ma l’attaccante verrà costantemente monitorato. Un vero peccato per il Bologna, che al rientro dalla sosta è atteso da un filotto di partite importanti – con annesso turno infrasettimanale. Sicuramente Destro sarà indisponibile per la gara di sabato sera contro la Juventus, ma anche con Sampdoria, Cagliari e Inter. La speranza di Mihajlovic è quella di recuperarlo per il derby emiliano contro il Sassuolo, in programma l’8 novembre al Mapei Stadium. Fino ad allora, Palacio sarà chiamato a fare gli straordinari.

Fonte: “Carlino”