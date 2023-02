Carlino – È Thiago Motta il vero leader del Bologna

Dai fischi del Dall'Ara per la sostituzione di Arnautovic contro la Sampdoria a settembre fino alla vittoria a Firenze che mancava da 13 anni. Dalla forte contestazione dei tifosi al centro tecnico di Casteldebole fino al sogno Europa. 22 punti in 11 giornate nonostante un mese con sei assenze importanti. Per elencare tutto il bene che ha portato Thiago Motta a Bologna non basterebbero gli scalini che portano a San Luca. Orsolini ritrovato trascinatore, Soriano rigenerato, Dominguez metronomo del centrocampo; Ferguson tuttocampo, Zirkzee valida alternativa e Posch reinventato terzino goleador. Non esiste problema tradotto in opportunità, a eccezione fatta di Barrow, unico giocatore non ancora pienamente coinvolto in questo percorso.