Carlino – Dominguez il primo regalo per Sinisa

Si deve ancora scoprire l’identità degli altri due innesti rossoblu, molto dipenderà dalle risposte che forniranno Denswil e Mbaye in qualità di terzini sinistri. Nel frattempo però, il Bologna è pronto ad abbracciare Nicolas Dominguez. L’argentino ha confermato personalmente il trasferimento a Radio Rivadavia: “Ho già salutato i compagni, dopo le feste non tornerò al Velez. Ho sempre cercato di allenarmi al meglio per arrivare in Italia con certezze in più. Ringrazio il Velez, mister Heinze e tutte le persone che hanno creduto in me, aiutandomi a rendere tutto questo possibile”.

Il Bologna iniziò a seguire il giocatore nel settembre dello scorso anno, per poi affondare il colpo la scorsa finestra di mercato. Il ragazzo è maturato in fretta, guadagnandosi l’ingresso nella nazionale albiceleste. La decisione di portarlo a Bologna subito servirà per anticipare il suo percorso di adattamento. Dominguez ha iniziato corsi d’italiano , seguendo in tv le partite dei rossoblu, mostrando entusiasmo per la nuova avventura. Si pensava potesse arrivare a Bologna già in settimana per assistere al match con l’Atalanta, ma la verità è che non potendo essere tesserato fino a gennaio, non potrà allenarsi con la squadra fino ad allora. Viene da sé che non ha senso far muovere il giocatore già adesso, andando magari a intaccare gli equilibri del gruppo.