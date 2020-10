Bologna – Domani sera arriva il Cagliari: è gia un bivio

Vincere per scacciare l’ombra della crisi. Questo è sicuramente il periodo più complicato per Sinisa Mihajlovic sportivamente parlando dal suo ritorno a Bologna insieme alla sconfitta di Udine del 3 marzo 2019, dove i rossoblù sembravano aver perso la sferzata immediata dopo il suo arrivo.

Invece il suo Bologna si rialzò proprio nella partita al Dall’Ara contro il Cagliari, con un 2-0 firmato Pulgar e Soriano. La speranza è che i sardi portino bene ai rossoblù. Ma la banda di Eusebio Di Francesco è più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa e 9 gol segnati in tre match disputati. Arginare Joao Pedro, Simeone & Co sarà il vero test per la difesa del Bologna, che in Coppa Italia non ha subito gol dopo 39 partite consecutive.

Fonte-Carlino