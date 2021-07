Carlino – Disperato bisogno di Arnautovic, segnali incoraggianti da Bonifazi

Il punto di vista del Carlino sul match di ieri

Nel match di ieri, il Bologna è uscito sconfitto per 3-0 contro il Borussia Dortmund alla Cashpoint Arena di Altach.

Le reti incassate sono arrivate tutte nel corso del primo tempo e portano la firma di Reyna, Maloney e Tigges. Secondo il Resto del Carlino, in attacco serve disperatamente Arnautovic e per capirlo basta ricordarsi della partita tra Italia e Austria e della prestazione dell'attaccante nonostante l'enorme differenza qualitativa tra le due squadre. Sono arrivati, però, segnali incoraggianti da Bonifazi che ha mostrato una buona personalità e alcune chiusure da sottolineare. Infine dà fiducia la linea verde con gli ingressi di Pagliuca, Urbanski e su tutti Raimondo che è stato l'unico in grado di rendersi pericoloso nella metà campo offensiva.