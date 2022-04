Carlino – Dijks rischia di aver già finito la stagione

Mitchell Dijks è costretto a fermarsi per un altro stop. È stata una stagione di alti e bassi per l’esterno olandese, che ha riscontrato molti infortuni e un rapporto travagliato con Mihajlovic che lo aveva messo alle strette a gennaio....

Mitchell Dijks è costretto a fermarsi per un altro stop. È stata una stagione di alti e bassi per l’esterno olandese, che ha riscontrato molti infortuni e un rapporto travagliato con Mihajlovic che lo aveva messo alle strette a gennaio. Mitchell si è infortunato calciando un pallone nel riscaldamento di Bologna-Udinese. Gli esami hanno confermato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra, con tempi di recupero che si aggirano sulle tre settimane. Nella migliore delle ipotesi, Dijks potrebbe essere convocato all’ultima giornata di campionato contro il Genoa.

Non ci voleva questo stop per lui che si giocava il futuro in questo finale, visto anche che rientra tra i giocatori con contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Una volta deciso il futuro del direttore sportivo, il Bologna dovrà fare i conti con una lista che comprende Skorupski, Soriano, Sansone, Mbaye, Medel e De Silvestri.