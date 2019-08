Carlino – Difesa e centrocampo ancora da registrare

L’edizione odierna del Resto del Carlino commenta la sconfitta rimediata ieri dal Bologna 3-4 contro il Villarreal a San Marino.

Tra le note positive del match c’è sicuramente il primo gol con la maglia rossoblù di Takehiro Tomiyasu: il giapponese ha raddrizzato una gara complicata con il gol del 3-3, ma poi ci ha pensato Moreno degli spagnoli a deciderla. Bene la fase offensiva del Bologna, soprattutto quando Destro e Santander entrano insieme per dare più brio all’attacco. Ancora da registrare invece difesa e centrocampo: Skorupski non è in gran vena, Krejcì strappa applausi per un tempo ma poi finisce la benzina. Tra gli altri Skov Olsen non entra mai in partita, Bani-Denswil è un tandem al debutto che fa troppe crepe, anche perché il centrocampo per larghi tratti di partita latita e non filtra. Insomma, per Mihajlovic e il suo staff c’è ancora molto da lavorare.