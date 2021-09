Carlino – Dietrofront disperato di Mihajlovic

Il tecnico scende a patti e cambia modulo

Il tecnico serbo tre giorni fa aveva detto che non avrebbe mai cambiato modulo 'perderei cinque esterni', ma in questi giorni a Casteldebole sta provando la difesa a tre. Con la Lazio potrebbe essere schierato un 3-5-2, o un 3-4-1-2 o un 5-3-2 dato che gli esterni dovrebbero essere Dijks e De Silvestri. In mediana Dominguez, Svanberg e Soriano, perno della difesa sarà Medel mentre in avanti Barrow farà la seconda punta al fianco di Arnautovic. Non solo, Mihajlovic sul ritiro ha scelto la via della mediazione dopo che la squadra gli aveva comunicato che di restare al Calzavecchio fino a domenica non ne aveva tanta voglia. Sinisa sa che i suoi giocatori domenica dovranno giocare anche per lui, altrimenti si paleserà il rischio esonero.