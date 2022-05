Carlino – Di Vaio vola in Canada, è ancora operativo per il Bologna

Di Vaio al lavoro a Montreal

Nell’attesa che arrivi Patron Saputo a Bologna, Marco Di Vaio si è diretto verso Montreal per relazionarsi con i dirigenti del club canadese in vista di possibili investimenti di mercato estivi comuni.

Il dirigente si è confrontato con Corbo, difensore per il quale sono stati investiti 2,5 milioni, che non sta rendendo. Di Vaio ha il contratto in scadenza il 30 giugno, ma ora è operativo dopo essere diventato il responsabile della collaborazione tra Bologna e Montreal. Il club canadese sta andando alla grande: 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7. Ora è al terzo posto della Eastern Conference, a due punti dal Philadelphia Union, che è primo.