Carlino – Destro e Santander scalpitano: Mihajlovic ‘punta’ su di loro

Dopo la grande rimonta di Brescia, il Bologna sta già preparando la gara di domenica pomeriggio contro la Roma. L’esperimento tattico voluto da Mihajlovic nel secondo tempo è riuscito, ma difficilmente verrà fin da subito riproposto: Palacio dietro la prima punta con Soriano a centrocampo è un bel rischio. Tuttavia, anche per una questione di rotazioni, alla 4^ giornata di Serie A potrebbe esserci spazio dal 1′ minuto per uno tra Destro e Santander. Entrambi “legati” alla Roma, scalpitano per tornare titolari: il numero 22 lo è stato solo contro la Spal in campionato, mai invece – nonostante l’ampio minutaggio nei secondi tempi – il numero 9.

Destro ha giocato 2 stagioni e mezzo alla Roma, regalando grandi prestazioni e 29 gol. Poi qualche infortunio di troppo, e i giallorossi che – dopo il prestito al Milan – nell’agosto 2015 lo hanno ceduto proprio al Bologna. Il ragazzo ha punito subito la sua ex squadra nella stagione seguente, segnando su rigore sotto il diluvio ed esultando in maniera a dir poco folle. Santander invece ha realizzato il suo primo gol dell’esperienza bolognese – esattamente il 23 settembre 2018 – proprio al Dall’Ara contro la Roma, fissando la gara sul definitivo 2-0. Entrambi i centravanti dunque sperano di aver spazio domenica contro la Roma: non segnano in campionato da maggio e nessuno dei 6 gol realizzati fino ad ora dai rossoblu porta la loro firma. Sono i principali assenti all’appello: il tecnico ha bisogno anche di loro.

Fonte: “Carlino”