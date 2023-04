Carlino – De Leo torna a Casteldebole: “Che emozione”

Una emozione per De Leo tornare a Bologna e a Casteldebole: "E’ stata una giornata emotivamente molto intensa per me - ha raccontato De Leo al Carlino. Tanti i giocatori rossoblù che lo hanno salutato calorosamente "Da Soriano a Sansone, da Medel a Barrow, fino ad Arnautovic, che è arrivato a salutare a fine allenamento». De Leo ha anche incrociato il direttore tecnico Giovanni Sartori e l'amministratore delegato Claudio Fenucci: "Li ho incrociati a pranzo, tanti amici e persone che lavorano qui che sono stati parte della mia vita quotidiana per lungo tempo. Mi sono tornate in mente tante cose, belle e brutte, ho vissuto davvero mille emozioni".