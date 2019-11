Carlino – Da Napoli a Napoli, 6 mesi dopo

Il tempo passa in fretta, eccome. Domenica il Bologna affronta il Napoli, proprio quella squadra che gli regalò il decimo posto nel finale della scorsa stagione. L’incredibile rimonta compiuta dalla formazione di Mihajlovic culminò infatti con il successo casalingo per 3-2 sui partenopei, trionfo che appunto avrebbe regalato il giorno seguente la decima posizione ai rossoblu alla 38^ giornata di campionato. Ma ora, 6 mesi dopo, il Bologna rincontra il Napoli – anche se al San Paolo – ed è tutta un’altra storia. E’ cambiato praticamente tutto, sia da una parte che dall’altra.

Mentre i padroni di casa non lottano più per le zone alte della classifica e sono in una situazione di fermento con la società, gli emiliani hanno attraversato – e lo stanno facendo tutt’ora – qualcosa che non si sarebbero mai immaginati dopo quel successo al Dall’Ara. Fa un certo effetto pensare che i tifosi del Bologna invocavano il nome di Mihajlovic nella speranza che il tecnico rimanesse anche la stagione seguente. Già, perché di lì a poco più di un mese, l’allenatore rossoblu avrebbe confessato in conferenza stampa di aver contratto la leucemia. Il resto è storia. Oggi, due cicli chemioterapici ed un trapianto dopo, Mihajlovic è ancora presente. Nessuno a Bologna molla, nella speranza che Napoli possa tornare a far sorridere tutta la famiglia rossoblu.

