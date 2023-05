Carlino – Corticella eroico, battuto il Carpi nella finale play-off!

Da Cenerentola di categoria a finalista play-off, vincendoli. La storia del Corticella è qualcosa di oltre l'eccezionale nel nostro calcio. Semplice quartiere di Bologna, i biancoazzurri hanno dimostrato un cuore che è andato oltre l'esperienza e le strutture di club decisamente più attrezzati – ma il calcio, per fortuna, non è mai una somma matematica di semplici fattori.

Adesso il club verrà inserito in una graduatoria con le nove vincenti dei play-off, e in caso di posti vacanti nella Lega Pro verranno promosse. Considerato il basso coefficiente di punti del Corticella, è improbabile se non impossibile auspicare un loro salto di categoria. Anche perché per chiedere il ripescaggio serve versare una fideiussione di €300.000, nonché uno stadio a norma. Il Biavati non lo è, per dire. Ma lo 0-2 sul Carpi rimane qualcosa di storico, comunque andrà.