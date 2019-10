Carlino – Continua l’emergenza, ma Medel mette l’Inter nel mirino

La vittoria casalinga contro la Sampdoria dà fiducia al Bologna, che domani sera deve affrontare il turno infrasettimanale a Cagliari. Prestazione concreta e solida dei rossoblu, soprattutto considerata la costante emergenza infortuni. Come riporta il “Carlino”, l’infermeria degli emiliani conta infatti sempre gli stessi giocatori. Lavorano ancora a parte Medel, Destro e Dijks. Il centrocampista cileno prova però di affrettare i tempi di recupero: l’infortunio muscolare rimediato in nazionale avrebbe dovuto tenerlo lontano dai campi almeno fino alla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo – se non addirittura fin dopo la sosta – ma il numero 5 sta facendo di tutto per essere già a disposizione sabato prossimo al Dall’Ara contro l’Inter, sua ex squadra.

Più indietro Destro e Dijks. Il terzino olandese non vede il campo dal 22 settembre contro la Roma, ma ci si è messa anche la sfortuna: ripresosi dal colpo al costato, il ragazzo ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra alla vigilia del match contro la Juventus. Probabilmente non si vedrà fra i convocati neanche contro l’Inter. Dopo l’8 novembre – data dell’ultima gara prima della pausa per le nazionali – rientrerà invece l’attaccante. Infine, la situazione più complessa è quella che riguarda Tomiyasu. L’infortunio muscolare accusato col suo Giappone è risultato essere più grave del previsto: il difensore si sta limitando a fare terapie, e con tutta probabilità il suo ritorno in campo non sarà prima di dicembre.