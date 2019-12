Carlino – Con l’Udinese come con il Napoli

Ieri i rossoblù sono tornati subito ad allenarsi dopo la trasferta vittoriosa di Napoli. Seduta defaticante, ma non solo, mercoledì infatti c’è la trasferta di Udine per l’impegno di Coppa Italia e il messaggio di Sinisa alla squadra è stato chiaro: si deve replicare la vittoria di domenica. C’è un conto da regolare: lo scorso anno con i friulani giunse il terzo ko consecutivo della gestione Mihajlovic, una sconfitta che rischiava di far vacillare alcune certezze, e c’è da riscattare la prestazione di questo inizio di stagione, forse la peggiore partita insieme a quella con il Sassuolo. Sinisa non sarà in panchina ed è un’assenza che si fa sentire, con il tecnico a bordo campo sono infatti arrivati 8 punti in 4 partite, ma la già la presenza a Casteldebole fa la differenza Lo riporta Il Resto del Carlino.