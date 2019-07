Carlino – Colonia-Bologna, è il momento di Destro

Oggi alle 18 il Bologna scenderà in campo nella prima vera amichevole di livello contro il Colonia. I rossoblu schiereranno quasi tutti i titolari contro i tedeschi, e a guidare l’attacco sarà ancora una volta – come contro Sciliar e Virtus Bolzano – Mattia Destro. Con Palacio sull’esterno e Santander inizialmente in panchina, il pupillo di Mihajlovic scenderà in campo dal primo minuto.

Il numero 22 ha lavorato tantissimo a Castelrotto, ed ora è arrivato il momento di cominciare a dimostrare qualcosa per davvero. Dopo i 3 gol in 2 partite in ritiro, il classe 1991 deve iniziare a fare sul serio e a conquistarsi la riconferma da parte dello staff rossoblu.

Fonte: Carlino