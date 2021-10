Carlino – Caro biglietti, ai tifosi non piace

Il Centro Bologna Clubs chiede un incontro con la dirigenza

L’aumento dei prezzi dei biglietti non è piaciuto ai tifosi che minacciano di non presentarsi al Dall’Ara. Il costo di 20 euro per la curva non è proprio andato giù agli ultras rossoblù. L’abbonamento per la stagione 2019-2020 costava 190 euro ovvero una media di 10 euro a partita e quest’anno il prezzo è sempre stato di 12 euro. Ma la partita contro i rossoneri è considerata match di cartello, da qui l’aumento dei prezzi. Per questo motivo il Centro Bologna Clubs ha chiesto un incontro con la dirigenza per discutere la questione rincari e chiedere al Bologna l’allestimento di mini abbonamenti. Ma il Bologna ha già fatto sapere tramite l’ad Fenucci che fino a quando ci sarà la divisone dello stadio in zone dovuta all’emergenza covid, la società non potrà pensare a una campagna abbonamenti. Gli incontri richiesti ci si augura servano a fare chiarezza tra tifosi e società.