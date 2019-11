Caos Cile, le parole di Medel: “C’è bisogno di pace”

E’ grande caso in Cile. Il paese si è letteralmente scontrato con il governo. Le persone sono in strada da ottobre per protestare contro l’aumento dei prezzi, che ha reso la vita molto difficile ai cileni. Striscioni, slogan e guerriglia contro la polizia: secondo la cronaca, il Cile è ad un passo dalla guerra civile. Ecco quindi che la nazionale ha deciso di non scendere in campo questa notte nell’amichevole contro il Perù in programma a Lima, in segno di rispetto vero il proprio popolo. In prima linea, sul fronte dei manifestanti, c’è ovviamente il capitano della ‘Roja’, Gary Medel. Il centrocampista del Bologna, che rientrerà oggi in Italia, ha spiegato sul suo profilo Instagram i motivi di questa decisione.

Il post Instagram di Medel

“Come squadra abbiamo preso la decisione di non giocare la partita amichevole in programma con il Perù, come segno di attenzione verso il momento sociale che vive il nostro paese. Siamo giocatori di calcio, ma prima di tutto persone e cittadini. Sappiamo che rappresentiamo un paese completo e oggi il Cile ha altre priorità molto più importanti della nostra prossima partita. C’è una sfida più importante da giocare: quella della parità, di cambiare molte cose affinché tutti i cileni vivano in un paese più giusto. Sosteniamo le manifestazioni della nostra gente, ma senza violenza e senza feriti, sia dal lato dei manifestanti che delle forze dell’ordine. Il Cile ha bisogno di pace, ma non di dimenticare le richieste che hanno dato origine a questa sommossa”.