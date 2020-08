Carlino – Caccia alla punta

Il lavoro di Sabatini per regalare una punta da doppia cifra a Sinisa Mihajlovic si sta dimostrando più complicato del previsto. Tutti gli attaccanti finiti nel mirino del Bologna sono molto interessanti ma le richieste delle società spesso non possono essere soddisfatte perchè troppo alte. Serve quindi un colpo di genio, o meglio un colpo alla Sabatini, che non è nuovo a operazioni complesse.

Il Resto del Carlino di oggi sottolinea come nelle ultime ore sia emerso il nome di Taxiarchis Fountas, centravanti greco del Rapid Vienna con cui ha realizzato 20 gol e 7 assist nell’ultima stagione. Il suo cartellino costa 5 milioni di euro, il Bologna valuta ma non sembra essere particolarmente interessato. Non si può fare lo stesso discorso per Supryaga della Dinamo Kiev: il classe 2000 resta la prima scelta per la squadra di Mihajlovic, ma l’intesa al momento sembra lontana per via delle richieste del club ucraino: 13-15 milioni di euro. Il nome più abbordabile sembra quindi quello di Lucas Wind, 21enne del Copenaghen: con la squadra danese resta in ballo un possibile scambio con Santander.