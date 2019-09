Carlino – Brescia-Bologna, partita al cardiopalma

L’aveva sottolineato Emilio De Leo: “Donnarumma è scaltro”, e l’attaccante bresciano ha dato ragione al tattico di Sinisa mettendo a segno due reti nei primi 20 minuti. Nel primo tempo il Bologna è da incubo, quasi irriconoscibile, ma nel secondo tempo, probabilmente grazie anche all’incazzatura di Sinisa, i rossoblù cambiano marcia. I leader guidano la rimonta: Poli, Palacio e Orsolini, mentre Dessena ci mette lo zampino facendosi espellere, alla fine è 4-3. Il Bologna conquista 7 punti nelle prime tre partite di campionato, è secondo in campionato alle spalle dell’Inter a punteggio pieno e precede anche la Juventus perché nonostante la differenza reti sia la stessa, i rossoblù hanno segnato di più.

Mihajlovic può ritenersi in soddisfatto, prima di tutto per il gesto d’amore dei suoi ragazzi che al ritorno da Brescia sono andati sotto la sua finestra a festeggiare e esprimere la propria vicinanza al tecnico, in secondo luogo perché il suo Bologna, nonostante una situazione che avrebbe potuto compromettere tutto il lavoro svolto, è partito bene. Nel frattempo la media punti di Sinisa è salita a 1,39 per gara, la seconda più alta, davanti a lui solo Ulivieri con 1,43. Lo riporta Il Resto del Carlino.