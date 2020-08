Carlino – Bologna-Torino, le probabili formazioni

Questa sera il Bologna chiuderà la sua stagione ospitando al Dall’ara il Torino. Mihajlovic è costretto a scelte forzate in difesa viste le assenze di Bani, Tomiyasu, Dijks e Krejci. Spazio dunque per Corbo al centro e Denswil a sinistra. A centrocampo dovrebbe riposare Medel: dentro al suo posto Dominguez e Svanberg. Riecco Orsolini a destra, ma la vera novità potrebbe essere il ritorno di Juwara a sinistra. Dovrebbero accomodarsi in panchina anche big del calibro di Palacio e Soriano: ci sarà Barrow alle spalle di Santander, che potrebbe giocare l’ultima partita con la maglia del Bologna.

Dall’altra parte, Longo sta per lasciare la panchina granata. La sua formazione dovrebbe esser molto simile alla solita. Fuori Lyanco in difesa causa squalifica, dentro Celesia. A centrocampo potrebbe rimanere fuori Rincon per far spazio ad Adopo. Davanti invece il classico tridente: Verdi e Berenguer alle spalle di capitan Belotti.

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo, Denswil; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Barrow, Juwara; Santander. All. Mihajlovic

Torino (3-4-2-1): Ujkani; Bremer, Nkoulou, Celesia; Aina, Adopo, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Longo

Fonte: “Carlino”