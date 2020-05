Carlino – Bologna terzo in Italia per Under 21 schierati

Un mix tra giovani ed esperti che può sicuramente fare bene, soprattutto se il campionato dovesse ripartire con un 12 partite sprint in 50-60 giorni.

Il Bologna sfrutta la linea giovane ma con la guida dei veterani. Mihajlovic non si priva dei vari Palacio, Soriano, Sansone, Poli e Danilo, ma al tempo stesso il minutaggio dedicato agli under 21 è ampio, anche se in Serie A resta più basso rispetto ad altri campionati. In Italia il Bologna è infatti terzo per impiego degli under 21 con una percentuale di minuti giocati del 14.9%, dietro solo al Genoa con 19.2 e al Milan con 15.5. Ma in Europa è tutto diverso e c’è chi viaggia a percentuali stratosferiche, Spartak Mosca (56,3), Az Alkmaar (41,6) e Salisburgo (35,4).

Fonte Carlino.