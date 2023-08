Carlino – Bologna, terapia di Coppa

Il quotidiano analizza l'esordio stagionale dei rossoblù in Coppa Italia

Buona la prima per il Bologna , che fa suo il derby di Coppa Italia liquidando la pratica Cesena con un gol per tempo, firmati Corazza e Zirkzee .

"Serviva una vittoria per mettere la testa fuori dallo smog del mercato e respirare un po’ di sano pallone", commenta Il Resto del Carlino in edicola questa mattina. Osservato speciale dell'incontro era ovviamente Marko Arnautovic. "A essere onesti, Marko vive una delle sue serate più anonime - si legge sul quotidiano - Ma l’Inter non c’entra nulla e i tifosi lo capiscano, applaudendo il loro idolo all’annuncio delle formazioni e all’uscita dal campo. Lui ricambia con cortesia, senza regalare illusioni: nessun gesto a fugare le voci di addio, segno che questa partita è ancora aperta e si trascinerà presumibilmente fino a Ferragosto, anche se i dirigenti si ostinano a ribadire l’incedibilità del dieci".