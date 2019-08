Carlino – Bologna-Spal non è sold out, ma quasi

L’attesa e la tensione per l’esordio del Bologna al Dall’Ara nel derby contro la Spal è palpabile. Se poi ci si aggiunge anche che in panchina ci sarà – salvo imprevisti – Sinisa Mihajlovic, allora la situazione diventa ancor più incandescente. Lo sanno i tifosi, che nella sola giornata di ieri hanno acquistato ai botteghini 3000 biglietti. In totale, come riporta il “Carlino”, sono stati venduti oltre 23 mila tagliandi ai tifosi. A questi poi si aggiungono i circa 15 mila abbonati. Per Bologna-Spal, dunque, non sarà sold out, ma quasi.

Tutto pieno ovviamente nella curva di casa, rimane qualche posto libero solo in Curva San Luca. Riempita anche la Kid’s stand della tribuna. I ferraresi giungeranno in massa e potranno acquistare biglietti anche in Tribuna, ma lo stadio sarà quasi interamente rossoblu. Il colpo d’occhio – considerata anche la presenza del tecnico serbo – sarà da brividi. Bologna attende con ansia ed entusiasmo i suoi beniamini.