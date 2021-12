Bologna, il Sassuolo ti è quasi sempre arrivato davanti

Il punto sul derby di domani

Il Sassuolo arriva alla sfida con 5 punti nelle ultime 3 gare mentre il Bologna è a bocca asciutta da 270 minuti. Il Sassuolo sorride ed è in fiducia, il Bologna sembra arrivarci con le gomme sgonfie. E se nonostante un avvio difficile per il cambio di panchina da De Zerbi a Dionisi il Sassuolo ha già raggiunto il Bologna, lo storico in A parla di una società neroverde costantemente davanti a quella rossoblù. Solo una volta, l'anno della salvezza di Miha, il Bologna è arrivato davanti da quando il Sassuolo è in A. Inoltre, i neroverdi sembrano spendere meglio perché rimangono a quota 35 milioni di euro di monte ingaggi contro i 50 del Bologna.