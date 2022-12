Carlino – Bologna, Saputo non ’sente’ la crisi e tira dritto

In otto anni Joey Saputo ha dimostrato di non essere molto propenso alla comunicazione vivace e anche ieri il patron canadese non ha preso parola per un discorso ufficiale. Auguri di Natale con i dipendenti ma nessun proclama. L'anno scorso Saputo si espresse chiaramente alla cena di Natale, parlando di crisi mondiale a causa della pandemia ma anche di una solidità strutturata del club, il quale non avrebbe rischiato guai seri. La situazione è praticamente la stessa anche dodici mesi dopo, anche se Saputo non ha parlato. La crisi morde i garretti della Serie A, Bologna compreso, ci son anche 13 milioni di tasse arretrate, ma Saputo ha le spalle sufficientemente larghe per passare indenne anche questa bufera e non modificando i suoi piani futuri.